Barreca (Confindustria Reggio): "Il Ponte ha un impatto profondo anche sul comparto metalmeccanico"

L’approvazione del Ponte sullo Stretto è un’opportunità storica per il Sud: un’occasione concreta per imprese, formazione e sviluppo. Ragion per cui «l’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto rappresenta un passaggio storico non solo per il Mezzogiorno ma per l’intero sistema Paese. È una svolta concreta verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica, destinata ad avere un impatto diretto e profondo anche sul comparto metalmeccanico e dell’installazione impianti». A dichiararlo è Umberto Barreca, presidente della sezione Metalmeccanica e Installazione impianti di Confindustria Reggio Calabria, il quale esprime soddisfazione per il via libera dell’organismo interministeriale al progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale