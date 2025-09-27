Il circolo Pd di Villa San Giovanni: «I conti del Ponte non tornano. Salvini dovrebbe dimettersi»

Le novità riguardanti l’iter di realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, così come in generale l’opera, restano sempre al centro del dibattito politico nazionale e sui territori più da vicino interessati dal progetto dell’infrastruttura.

Particolarmente attivo sul fronte del “no” il Partito Democratico: il circolo villese “Tonino Giordano”, entrando nella spicciola attualità degli ultimi giorni, si sofferma sulle notizie che sono giunte prima dalle Istituzioni europee e poi dalla sfera di azione del magistrati contabili.

