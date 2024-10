Cosenza, intervento di sei ore salva un anziano di 92 anni di Gioia Tauro affetto da tumore

L’intervento del professor Nardo rappresenta una luce di speranza per la sanità calabrese, spesso bersaglio di critiche per carenze strutturali e organizzative che spingono molti cittadini a cercare cure fuori regione. La sua scelta di tornare in Calabria, dopo aver lavorato in uno dei poli ospedalieri più prestigiosi d’Italia, è un segnale positivo per il futuro della sanità locale. Grazie alla sua competenza e impegno, Nardo non solo offre un’alternativa di cura di altissimo livello, ma contribuisce anche alla formazione di nuovi specialisti in collaborazione con l’Università della Calabria, assicurando che la regione possa continuare a contare su professionisti qualificati nel lungo periodo. La storia di Vincenzo Logiacco e della sua famiglia è una testimonianza preziosa di come la qualità delle cure possa fare la differenza, anche in una realtà complessa come quella calabrese, dove l’eccellenza è spesso la chiave per restituire fiducia e dignità ai pazienti.