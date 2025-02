Reggio Calabria, al via i lavori per la casa di comunità

Il cantiere ha aperto ieri. I lavori tanto attesi quanto necessari sono finanziati attraverso i preziosi canali del Pnrr. Via Willermin una delle sedi operative più frequentate della sanità territoriale verrà riqualificata. Finalmente. La struttura mostra i segni del tempo e dell’assenza di interventi di manutenzione tanto ordinaria che straordinaria. Chi sa magari alla fine degli interventi di riqualificazione si potrà anche fruire dell’ascensore che ormai da circa 10 anni è fuori servizio. E poi sono diversi i progetti che gravitano attorno a quello che per anni ha rappresentato uno dei presidi chiave per il territorio. A giugno il direttore dell’Azienda sanitaria provinciale, Lucia Di Furia nel corso della cerimonia di inaugurazione del Cot Centrale operativa territoriale, (una sede che funge da cinghia di trasmissione tra il Grande Ospedale Metropolitano e la sanità del territorio) aveva annunciato l’ormai imminente operazione della Casa di Comunità. Ecco ci siamo.