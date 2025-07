Sanità in provincia di Reggio Calabria, un Osservatorio permanente è l’obiettivo della Garante Stanganelli

“La sanità non va in vacanza”. È da questo assunto imprescindibile per garantire una costante tutela del cittadino in rapporto alla fruizione dell’assistenza sanitaria e socio – sanitaria, che una sessantina di persone, tra cui medici di medicina generale, ospedalieri, del territorio, direttori di dipartimento di varie unità operative dell’Azienda sanitaria provinciale, farmacisti, rappresentanti dell’associazionismo a tutela del diritto alla salute, ricadenti nella fascia di territorio reggino che va da Polistena a Scilla, si sono confrontati nella sala convegni del “Centro Presenza” di località Sant’Elia di Palmi.

All’incontro, promosso dalla Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, in collaborazione con il fondatore dell’associazione di volontariato “Presenza”, don Silvio Mesiti, hanno preso parte anche S.E. il Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, Mons. Giuseppe Alberti e, in rappresentanza dell’Ordine dei medici, il dott. Giuseppe Zampogna.

