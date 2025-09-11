Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Salute / Il Gom di Reggio al top nella Chirurgia robotica

Il Gom di Reggio al top nella Chirurgia robotica

Un intervento innovativo nel panorama mondiale eseguito dal dr. Costarella

Gli aneurismi toraco-addominali rappresentano una delle sfide più difficili per il chirurgo ed una tra le patologie più complesse da trattare poiché da qui originano tutti i rami viscerali responsabili dell’irrorazione di reni, intestino, milza e fegato. Si tratta di patologie ad elevata complessità che, se trattate per via chirurgica tradizionale, comportano un alto tasso di mortalità o di morbidità per i pazienti. Nei giorni scorsi il dr. Salvatore Costarella, direttore del Dipartimento di Chirurgia generale del Gom, in collaborazione con l’equipe della Uoc di Chirurgia vascolare guidata dal dr. Pietro Volpe, ha eseguito un intervento robotico endovascolare unico ed innovativo nel panorama mondiale. L’intervento è stato effettuato su un paziente con aneurisma dell’aorta toraco-addominale precedentemente trattato per via endovascolare.
