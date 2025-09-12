Gom di Reggio Calabria, Ostetricia e Ginecologia in festa: inaugurate le nuove sale operatorie

Rinasce a nuova vita l’Ostetricia e la Ginecologia diretta da Stefano Palomba. «Il luogo più bello dove tutto diventa luce», sottolinea Don Stefano Iacopino al momento della benedizione dei locali. Nel ringraziare tutta la squadra del Gom, il commissario Tiziana Fritelli apre la conferenza stampa nell’aula Spinelli partendo dal periodo molto difficile del covid. «Oggi possiamo dire che il Gom ha rialzato la testa. Nel nuovo progetto di Ostetricia e Ginecologia, le sale parto e operatorie sono sullo stesso piano e questo consente di fronteggiare al meglio l’emergenza. L’ostetricia è una bella realtà e può contare anche sul qualificato apporto della Neonatologia», sottolinea il commissario, ricordando i prossimi appuntamenti del Gom nel segno del rinnovamento – tra cui i percorsi dedicati ai pazienti fragili dal punto di vista psichico – e annunciano: «Mi è stata appena comunicata l’autorizzazione per la nuova sala di accoglienza del Pronto Soccorso».

