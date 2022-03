Riace, si insedia il Comitato per i 50 anni dei Bronzi

È previsto per domani l’insediamento formale del Comitato di coordinamento del Cinquantenario dei Bronzi di Riace. L’organo sarà composto dai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, Roberto Occhiuto e Filippo Mancuso, dal vicepresidente Giusi Princi che lo coordinerà, dagli assessori Rosario Varì e Fausto Orsomarso, dal direttore del Museo nazionale di Reggio, dal dirigente generale del Segretariato regionale del Ministero della Cultura, dal direttore del Polo museale calabrese, dai sindaci di Reggio, Riace e della Città Metropolitana, dal presidente di UnionCamere, dal rettore dell’Università Mediterranea e dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. Un dispiegamento di forze che attesta la dichiarata di puntare sui Bronzi come «attrattore» non solo a beneficio di Reggio e Riace, ma di tutta la Calabria.

Si tenterà così di attuare interventi mirati, in chiave sinergica e complementare, affinché si radichino nel territorio ricadute turistiche permanenti, non solo legate all’anno della celebrazione. Nel corso della prima riunione saranno stabilite le modalità di lavoro, i ruoli e gli impegni che ciascun soggetto partecipante si sentirà di assumere. Saranno poi condivise e confrontate le iniziative già programmate e quelle in fase di elaborazione per evitare sovrapposizioni o dispersione di energie e mezzi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata