La Pasqua si avvicina, Scilla apre le porte ai visitatori: il programma dal 25 aprile al 1 maggio

Con l’estate (quasi) alle porte, Scilla si prepara ad essere, già per le festività di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, meta di visitatori da ogni angolo della Calabria, ma non solo.

E in vista di questi importanti appuntamenti e dell’arrivo dell’estate, il sindaco Pasqualino Ciccone, ha annunciato la riapertura dell'ascensore che collega piazza San Rocco alla Marina Grande. L'opera, dopo l’inaugurazione dello scorso anno, tornerà ad essere attiva anche per l'estate 2022.

“Dopo l'estate 2021, che ha visto oltre 110.000 persone utilizzare l'ascensore raggiungendo un risultato insperato che ci ha inorgoglito e che ha visto Scilla al centro dell'attenzione per quanto realizzato, da oggi - sottolinea il sindaco Ciccone - si riparte con lo stesso entusiasmo di allora e con obiettivi ancora più soddisfacenti.

LE ALTRE NOVITÀ

Come promesso si potrà usufruire di un abbonamento che dimezzerà il costo del biglietto. In più ci saranno due apposite macchine che erogheranno i biglietti. Infine preannunciamo che stiamo predisponendo apposite strutture all'interno della galleria che saranno utilizzate per pubblicità.

Scilla - conclude Ciccone - corre sempre di più per rendere funzionali e innovative le infrastrutture esistenti e per realizzarne altre utili a migliorare il suo volto”.

