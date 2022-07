Polizia, il reggino Caracciolo riconfermato segretario nazionale del sindacato Siulp

Il reggino Francesco Caracciolo è stato riconfermato segretario nazionale del Siulp, il Sindacato unitario lavoratori della Polizia di Stato. Si è tenuto a Roma il IX Congresso Nazionale del Siulp che ha visto riuniti circa 300 delegati in rappresentanza dell’intero territorio nazionale al fine di eleggere gli organismi che dovranno guidare il primo sindacato del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per i prossimi cinque anni. Rieletto - per acclamazione – Felice Romano quale segretario generale nazionale. La massima assise del Siulp ha inoltre riconfermato nell’organismo direttivo i reggini Giuseppe Lupia e Giuseppe De Stefano.

Ai lavori, oltre alle delegazioni di altri sindacati e rappresentanze militari italiane ed estere, rappresentanti di alcuni paesi stranieri, hanno partecipato, in rappresentanza del Governo, i ministri Luciana Lamorgese, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta e i sottosegretari di Stato Franco Gabrielli, Nicola Molteni e Carlo Sibilia, il vice presidente del Csm, David Ermini per la magistratura, il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. I temi al centro del confronto sono stati quelli relativi al particolare momento di criticità per la tenuta della coesione sociale determinato dalla grave crisi economica e politica che investe il nostro paese, anche in funzione del debito di autorevolezza che in questo momento soffrono alcuni dei settori dello stato e che compongono il “treno della Legalità”, come lo ha definito il Siulp.

