Reggio, un’eccellenza medica conquista gli ospedali della “Grande mela”

Nell’era dei medici cubani chiamati a rinforzare la sanità calabrese, fa piacere, ed anche effetto, annoverare storie di eccellenza di nostri giovani che conquistano i palcoscenici mondiali. Domenico Veneziano, fino a qualche tempo fa al reparto di Urologia del Gom, è tra i punti di forza del Sistema ospedaliero Northwell Health, il più grande di New York e tra i maggiori d’America con 23 ospedali e oltre 800 ambulatori tra Long Island, Manhattan e Staten Island. La grande America che investe su un calabrese e ne individua una professionalità indispensabile, fa certamente notizia, soprattutto se non sono poche le difficoltà da superare. Infatti, per lavorare negli Stati Uniti un medico deve dimostrare capacità pari o superiori al resto dei medici americani, prevalentemente tramite il conseguimento degli esami USMLE e il completamento della specializzazione su territorio statunitense.

«Non avendo, chiaramente, a disposizione nessuno dei due requisiti, nel mio caso, è stato avviato un percorso speciale iniziato nel 2014 e teso ad acquisirmi per meriti straordinari, definiti come necessari per il governo americano e correlate a capacità non presenti in loco. Il procedimento - spiega Domenico -, ha avuto inizio per la ricerca che ho svolto in ambito educazionale, che mi ha portato allo sviluppo negli anni di protocolli di addestramento oggi usati in oltre 40 paesi nel mondo. Questo mio modo di essere pioniere in un ambito scientifico mi ha permesso di ottenere un visto O1 per individui con abilità straordinarie e di essere quindi assunto con regolare licenza medica».

