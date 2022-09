Da Mar del Plata a Bivongi, per vivere la festa della Madonna

Rappresentanti della comunità bivongese di La Plata, giunti in occasione della festa della Madonna Mamma Nostra, hanno desiderato far conoscere il loro paese all’ex console d’Italia in Argentina, Iacopo Foti, ospitandolo per alcuni giorni. A guidarlo, Bentivoglio Zurzolo del circolo bivongese di La Plata. «Avevo avuto l’opportunità – ha detto il console, originario di Messina – di conoscere la comunità bivongese di La Plata e celebrare insieme a loro la festa di Mamma Nostra. Mi sono tanto incuriosito da voler vedere anche quella di Bivongi, dove la festa è nata e devo dire che la settimana della novena e le successive celebrazioni mi hanno trasmesso tanta emozione. Ho incontrato persone giunte dall’Argentina, dal Canada, dall’Australia, dall’Europa e da tante città italiane, e ho notato come questa festa sia un punto di aggregazione. E mi stupisce proprio che tale aggregazione avvenga non a Natale o a Pasqua ma sotto Mamma Nostra. Ho avuto inoltre modo di visitare le bellezze naturali e architettoniche e devo dire che Bivongi è una terra bellissima, come tutta la Calabria».

