Reggio, dal santuario di Sant’Antonio fino a San Pietro. La storia di nove coppie di sposi

Da Sant’Antonio a San Pietro; dalla Collina degli Angeli al Colle Vaticano. La vita matrimoniale per nove coppie di sposi reggine è partita decisamente sotto i migliori auspici: la benedizione di Papa Francesco durante l’udienza generale del mercoledì a Roma.

L’evento ce l’ha raccontato il diretto responsabile, don Graziano Bonfitto, dal 2017 parroco del Santuario di Sant’Antonio: «A novembre 2021 abbiamo iniziato con una trentina di coppie il corso di preparazione al matrimonio». Un percorso volto a mettere in discussione i diversi aspetti della vita coniugale, per non dare alcunché per scontato. Una vocazione sfidante basata su scelte serie, responsabili e mature che poco hanno a che fare con il romanticismo da social destinato ad asciugarsi con la luna di miele. Don Graziano ha voluto indicare ai giovani la bellezza che dura e anzi aumenta col trascorrere del tempo e lontano dagli schermi senza fermarsi all’evento – pur bellissimo e giustamente atteso – della celebrazione del rito. Per questo le coppie partecipanti sono rimaste legate tra di loro una volta finito il corso, creando un’identità di gruppo, consolidando relazioni e condividendo obiettivi da raggiungere. E ad un tratto al sacerdote è venuta un’idea…

«Siccome il Papa con sollecitudine invita i giovani sposi a essere presenti e partecipi nella vita parrocchiale e al tempo stesso invita i parroci ad essere attenti alle giovani coppie ho pensato che sarebbe stato bellissimo organizzare un vero e proprio pellegrinaggio dal papa per chiedere la sua benedizione come segno di attenzione particolare ai giovani sposi». Come un novello John Belushi (a cui tra l’altro somiglia vagamente…) il sacerdote a fine settembre, dopo aver celebrato tutti i matrimoni, si è messo “in missione per conto di Dio” scrivendo alla prefettura vaticana una mail in cui spiegava la motivazione oltre ad esplicitare la richiesta: «Si potrebbe pensare che per ottenere udienza si debba cercare una raccomandazione e anch’io, per scaramanzia, non ho detto nulla ai ragazzi fino a quando non ho ricevuto la risposta che ha sorpreso me per primo».

