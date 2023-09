Roby Facchinetti incantato da Pizzo: fan in delirio per la voce dei Pooh

Roby Facchinetti resta affascinato dalla città ed incanta i fan. Molto cordiale con tutti, non ha lesinato foto o selfie con napitini e turisti (tra loro i suoi più sfegatati fan giunti da altre regioni). Il celebre musicista dopo la consegna della cittadinanza onoraria in quel di Mileto, ha trascorso la mattinata a Pizzo e, a fare gli onori di casa il sindaco Sergio Pititto, affiancato dall’assessora Marina Betrò e dai consiglieri Franco Procopio e Gioacchino Puglisi. Il cantautore, famoso tastierista e voce dei Pooh, ha suscitato un entusiasmo travolgente. Durante la sua permanenza ha gustato il famoso Tartufo gelato e ne è rimasto decisamente deliziato…un’esperienza indimenticabile. E, dopo aver soddisfatto il palato, si è diretto verso il suggestivo castello di Pizzo per una visita tra la storia…