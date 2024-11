Reggio, il Guerin Subbuteo al Pala Mazzetto, Romeo: "Abbiamo scelto il Rione Modena per contribuire alla rigenerazione sociale delle periferie"

Il torneo vedrà la partecipazione di sedici squadre e oltre settanta giocatori, che animeranno le competizioni in riva allo Stretto. «Insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà – ha spiegato Romeo - sin dal primo incontro con i presidenti Ielapi e Criserà, abbiamo sposato l’idea di portare a Reggio Calabria la quinta tappa del Guerin Subbuteo. È un evento che, come ci hanno raccontato i due presidenti, è molto amato dai ragazzi. Mi ha sorpreso scoprire che il Subbuteo, che nella nostra immagine è associato a qualcosa di vintage, ha ancora tanta passione tra le nuove generazioni, come dimostrano le categorie under che parteciperanno al torneo. Come Amministrazione, abbiamo voluto appoggiare questa iniziativa e ringraziamo la Città metropolitana che ci ha permesso di ospitarla al Pala Mazzetto. Abbiamo scelto il Rione Modena anche per contribuire alla rigenerazione sociale delle periferie e spostare gli eventi lontano dal centro. Siamo felici di ospitare atleti da tutta Italia e speriamo che l’occasione permetta loro di scoprire la bellezza della nostra città oltre l’aspetto sportivo».

Piero Ielapi ha sottolineato l’importanza del Guerin Subbuteo, definendolo «il torneo più prestigioso dopo i campionati italiani federali». Ha poi aggiunto: «Questo torneo, che si tiene in diverse città italiane, rappresenta un’occasione unica per il Centro-Sud, poiché Reggio Calabria sarà l’unica tappa da Roma in giù. La Federazione conta attualmente centoventi squadre e più di 1.200 tesserati, con una forte partecipazione di ragazzi, anche grazie all’impegno nelle scuole. A Reggio Calabria stiamo cercando di instaurare collaborazioni con alcune scuole, con la speranza di far entrare il calcio da tavolo come materia didattica, come già successo in altre città come Genova, Pescara e Ferrara. È fondamentale investire nei giovani, perché da questi ambienti nascono i campioni d’Europa e del Mondo».

Antonino Criserà ha espresso il suo ringraziamento al sindaco Falcomatà e all’assessore Romeo per aver sostenuto con entusiasmo l’organizzazione del torneo a Reggio Calabria. Ha ricordato le origini storiche del Subbuteo nella città dello Stretto, nato nel 1974 per iniziativa di Mario Del Pozzo e Giuseppe Napoli. «Il nostro club è stato fondato nel 2004, ma ci piace pensare che stiamo raccogliendo l’eredità di chi, più di quarant’anni fa, ha contribuito a diffondere questa passione. Sono ricordi che ci emozionano, perché ci riportano a quando eravamo ragazzi e ci avvicinavamo al Subbuteo, e oggi, decenni dopo, ci ritroviamo ancora a condividere questa passione sui tavoli da gioco».