Settimana dello studente: il Garante della Calabria per la tutela delle vittime di reato firma un protocollo con Baca e presenta il bando “Ti sbullu”

Durante l’incontro è stato inoltre illustrato agli studenti il bando di concorso “Ti Sbullu”, promosso dal Garante in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, con il presidente Filippo Mancuso in prima linea. Il concorso è rivolto ai giovani e mira a sensibilizzare sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, incentivando la realizzazione di progetti creativi che favoriscano il rispetto e l’inclusione.

Questa mattina, presso Palazzo Campanella, nell’ambito della Settimana dello Studente, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Avv. Antonio Lomonaco , ha siglato un importante protocollo d’intesa con Baca (Bikers Against Child Abuse), organizzazione impegnata nella protezione e nel sostegno ai minori vittime di abuso. L’accordo con Baca, organizzazione impegnata nella protezione e nel sostegno ai minori vittime di abuso, rappresenta un passo significativo nella tutela dei più vulnerabili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e supporto psicologico.

Nel suo intervento, il Garante ha sottolineato l’importanza di iniziative concrete per la tutela dei minori, evidenziando come la sinergia tra istituzioni e associazioni sia fondamentale per costruire una comunità più consapevole e attenta ai diritti dei più fragili.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, che coinvolge scuole e istituzioni nella diffusione della cultura del rispetto e della responsabilità sociale.