Reggio, Avis e Fip insieme: la donazione fa canestro

Da una parte, la riconferma a presidente di Myriam Calipari, figlia d'arte che fin da piccola grazie a papà Gaetano ha respirato i valori avisini. Dall'altra, la “nuova” pagina di amore tra sport e donazione del sangue nella convenzione, prossima a diventare operativa, tra Avis nazionale e Federazione italiana pallacanestro. Mai, forse come questa volta, l’assemblea annuale dell’Avis comunale sezione “Evelina Plutino Giuffrè” – che ha rinnovato il direttivo per il quadriennio 2025/2028 – ha tanti motivi per esser ricordata sulla strada di quel futuro foriero di novità e di tematiche cruciali, tra cui quella dei globuli rossi, su cui si è soffermato, al termine dei lavori, il primario emerito del Centro Trasfusionale Giuseppe Bresolin.

Convenzione Avis nazionale-Fip Piena condivisione tra il consigliere nazionale Avis, anche vicepresidente vicario del Avis comunale Mimmo Nisticò – che ancora una volta si dimostra operativo in campo nazionale – e il vertice della Fip, Giovanni Petrucci, che è stato in questi giorni nella nostra citta con l’Italbasket. «Mi fa particolarmente piacere che questo sguardo al futuro abbia protagonista la nostra città per una comunità sempre più partecipata e inclusiva. Ho colto l’occasione – ammette Mimmo Nisticò – per lanciare l’idea già condivisa con il presidente nazionale Gianpietro Briola e che ha trovato subito accoglimento nel presidente Petrucci. Entreremo in sinergia anche con la Fip, accrescendo così il legame tra donazione di sangue e sport». E Ptrucci rilancia: «Questa è la nostra occasione per dirvi grazie per il vostro impegno umano e sociale quotidiano e per dirvi che siamo contenti di metterci al vostro fianco per veicolare e promuovere valori importanti come quelli che voi incarnate».