Reggio Calabria Street Food Fest: un viaggio nel gusto sul lungomare Falcomatà

Parte oggi, giovedì 24 aprile, la prima edizione del “Reggio Calabria Street Food Fest”, l’evento che trasforma il lungomare monumentale Italo Falcomatà in un villaggio del gusto a cielo aperto. La manifestazione, organizzata da Eventivamente con il supporto della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il festival, nato da un’iniziativa privata, manterrà il suo programma salvo per sabato 26 aprile, quando, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, il food village resterà chiuso durante i funerali. Riaprirà alle 13.30, proseguendo poi fino all’1 di notte. Le autorità istituzionali locali non prenderanno parte agli eventi fino a domenica 27, quando è prevista una cerimonia conclusiva dell’iniziativa.

Il programma

Già nella prima giornata, l’appuntamento promette di deliziare i visitatori. Alle 18 si inaugura il food village con 37 casette del gusto, di cui 35 dedicate a piatti tipici e 2 riservate alle birre artigianali reggine. A seguire, spazio agli show cooking: alle 19 saranno protagonisti Fortunato Aricò, chef dell’Officina del Gusto, e Giuseppe Arena, maestro gelatiere messinese. Alle 20 toccherà poi agli ambasciatori del gusto Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni, pronti a sorprendere il pubblico con un menù pensato ad hoc per l’occasione.