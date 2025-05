"Reggio Street Food fest": tutto quello che c’è da sapere per vivere lo show del gusto

La mappa è già pronta, le indicazioni sui social portano verso l’unica grande direzione del gusto: Lungomare monumentale Falcomatà – “Reggio Calabria Street Food Fest”. Il più bel chilometro d’Italia ospita, infatti, il più bello e originale format, quello firmato “Eventivamente”.

Da oggi e fino a domenica 27 aprile, il Food Village sarà open per i tanti calabresi e siciliani, soprattutto dalla sponda messinese, che decideranno di vivere l’esperienza più gustosa e divertente dell’anno. Cibo, show cooking, live band, scenografie circensi e artisti di strada sono pronti e… che lo show abbia inizio!

Orari di apertura

L’apertura del Village è prevista alle 18 e fino all’1; venerdì 25 aprile orario no stop dalle 11 all’1; sabato 26 aprile dalle 13.30 all’1 (l’orario è variato per mantenere un rispettoso silenzio durante le celebrazioni dei funerali di Papa Francesco, ndc); domenica il gran finale con una giornata da non perdere e senza soste: dalle 11 a mezzanotte, con la proclamazione dei tre migliori street fooder della kermesse.