Cannolo e pitone conquistano il Reggio Street Food Fest: successo da record sul lungomare. Falcomatà: "Puntiamo a riproporre l'evento"

La manifestazione, pensata per celebrare il miglior cibo di strada e promuovere momenti di aggregazione e convivialità, si è chiusa ieri sera con la proclamazione dei migliori street fooder e l'assegnazione di premi speciali. Dietro l’impeccabile organizzazione dell’evento, la squadra di Eventivamente Street Food Fest ha confermato ancora una volta come passione e competenza possano fare la differenza anche oltre lo Stretto.

“Celebriamo il Ponte del gusto – afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà - quello dello Street Food è un evento frutto di una programmazione accurata che ha permesso di costruire un percorso che ha visto coinvolti tanti soggetti istituzionali capaci di fare un grande gioco di squadra. Grazie a queste quattro giornate – aggiunge - lo Street Food, è già entrato nei cuori dei reggini, e per questo, vogliamo che diventi tradizione. Sono orgoglioso di come la città, anche in quest’occasione, si sia fatta trovare pronta, grazie ad un'impeccabile organizzazione e con un afflusso agli stand ordinato e che non ha creato disagi. Testimonianza del fatto che, ormai, Reggio Calabria sa come accogliere i grandi eventi”.

"Lo Street Food - ha concluso Falcomatà- è stato in grado di unire gastronomia, cultura e intrattenimento, attraverso una formula collaudata che puntiamo a riproporre anche nei prossimi anni, perché, crediamo che la valorizzazione delle nostre specialità e delle creatività artigianali gastronomiche, rappresentino un fondamentale volano di sviluppo per l’intero comparto del food calabrese”.

Per il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, “si tratta di un risultato straordinario, grazie a tutti i partners. Crediamo fortemente nella vocazione dell’area Metropolitana dello Stretto e quest’evento ne è la dimostrazione plastica. Le due sponde, Reggio e Messina, si sono ritrovate in una grande festa del gusto, che ha fatto registrare un grande successo, in una quattro-giorni da incorniciare e che ha richiamato un pubblico da ogni parte del territorio metropolitano, e, appunto, anche di Messina. Un evento che ha visto la luce grazie ad un lavoro partito da lontano e, soprattutto, grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti che, con dedizione e professionalità, hanno creduto in questo progetto e che ci impegneremo a riproporre nei prossimi anni”.

“Siamo davvero contenti, tutto è andato benissimo, ringrazio la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria per aver creduto in questo progetto, comprendendone tutte le potenzialità”, dice l’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella. “Un grazie fortissimo va al sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà e al vicesindaco Carmelo Versace, con il quale ci siamo confrontati giorno per giorno durante questo lungo e impegnativo periodo di organizzazione. Ci sono tutte le condizioni per dare appuntamento all’anno prossimo”.