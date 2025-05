Reggio, Falcomatà a casa del giovane Alessandro Giordano: “Cercheremo insieme una soluzione”

“Sono venuto a trovare Alessandro ed insieme abbiamo preso un caffè” – inizia così il post pubblicato ieri sulle pagine social del Sindaco Giuseppe Falcomatà. “Alessandro ha seri problemi di salute e nel 2011, mentre si trovava in ospedale per un delicato intervento, la sua casa di Arghillà, un alloggio Aterp, è stato occupato da abusivi. Ho sentito la necessità di venire a trovarlo per cercare insieme una soluzione e trovare per lui un posto dignitoso dove vivere con i suoi familiari e curarsi più serenamente”.

E poi l’invito ad Alessandro a non mollare, con la consapevolezza di chi ha già tracciato la strada per la risoluzione del problema: “C'è ancora tanto da fare lo so, la strada è ancora lunga e tutta in salita. Ma non ci arrendiamo. Lo dobbiamo a giovani come Alessandro e alle tante famiglie che in questi anni hanno rischiato sulla loro pelle, vivendo difficoltà immani, sopraffatte dall'illegalità e dal degrado, volutamente creato per allontanare le persone perbene. Ho detto ad Alessandro che non deve mollare, ma è un messaggio che rivolgo a me stesso, e ai tanti che insieme a noi lavorano, ogni giorno, per dare una risposta ai bisogni di chi sta male, di chi soffre, di chi rivendica un diritto che per tanto, troppo, tempo gli è stato negato”.

“Perchè quando sei il sindaco - conclude il post - non esiste la possibilità di sottrarsi a un problema. Quando hai l'onore e l'onere di guidare una comunità è una responsabilità che ti entra dentro, una sorta di innamoramento, il sapore dolce di verificare che quando governi sono tutti figli tuoi e devi trovare una soluzione per tutti”.