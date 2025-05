Numeri record per il “Reggio Calabria Street Food Fest”: 78mila presenze per la prima edizione. Un successo di pubblico e visibilità

Oltre 78mila visitatori in quattro giorni: è questo il risultato straordinario registrato dalla prima edizione del “Reggio Calabria Street Food Fest”, evento ideato e organizzato da Eventivamente in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. Dal mattino fino a notte inoltrata, il lungomare Falcomatà si è trasformato in un grande villaggio del gusto e dell’intrattenimento, attirando un pubblico vasto e variegato. Il successo dell’iniziativa è confermato anche dai numeri del web e dei social: 3 milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali (2 milioni su Facebook e 1 milione su Instagram), 14mila interazioni e 3mila nuovi follower. Il sito dell’evento ha registrato 5mila accessi nei giorni della manifestazione, a dimostrazione di un interesse crescente per l’iniziativa anche in rete.

Oltre all’imponente affluenza, il festival ha coinvolto anche il mondo dell’informazione: circa 200 tra testate e giornalisti da Calabria e Sicilia, un press tour dedicato, otto comunicati stampa e oltre 20 redazioni presenti. La manifestazione ha messo in mostra anche le eccellenze locali, tra show cooking con nove chef, otto maestri gelatieri e itinerari alla scoperta delle imprese calabresi.