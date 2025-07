Aiuto oltre le barriere a Locri. Si è concluso “Tocca a me”

Sono stati presentati nella sala della biblioteca “Gaudio Incorpora” a Palazzo Nieddu del Rio i risultati del progetto “Tocca a me”, svolto nell’ambito della programmazione “Centri polivalenti diffusi per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi” rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 40 anni e realizzato da un’associazione temporanea di scopo, nata dalla collaborazione tra Eurocoop Jungi Mundu e “Il Filo di Arianna”, in co-progettazione con gli Ambiti territoriali sociali di Caulonia e Locri.

Nel corso dell’incontro conclusivo la dottoressa Caterina Coluccio ha ripercorso i tratti salienti dell’impegno profuso dai soggetti privati e da quelli pubblici che attraverso un rapporto sinergico hanno garantito la realizzazione di un progetto, che ha avuto al centro la cultura del sociale, che si è sviluppato attraverso degli interessanti e proficui percorsi artistici e laboratoriali, in attività sportive e stage formativi che hanno visto il coinvolgimento di ragazzi e ragazze ma anche dei genitori, attraverso la loro partecipata adesione ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto.