Polistena rende omaggio alla memoria di Valarioti con l’impegno antimafia

Via il cemento, solo per smaltirlo ci sono voluti 150mila euro, nella parte bassa della città, dove l’ex piazza, grazie ad un progetto di rigenerazione urbana, è stata trasformata in un parco attrezzato con alberi, spazi per il tempo libero, il basket e il pickleball, con perfino un’area pet per gli animali, oltre a nuovi giochini per bambini. Il parco, con apposita cartellonistica, porta il nome di Giuseppe Valarioti, segretario del Pci che venne ucciso dalla mafia a Rosarno l’11 giugno del 1980 poiché ebbe il coraggio di denunciare e combattere la penetrazione della ’ndrangheta in politica e nelle grandi opere pubbliche previste nella Piana dal “pacchetto Colombo”.

