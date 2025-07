Ingegneria elettronica e biomedica. La Mediterranea di Reggio si apre al... futuro

Nasce all’Università Mediterranea il nuovo percorso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e Biomedica. Innovativo e attuale, il percorso è stato studiato e pensato con l'obiettivo di formare figure professionali solide, multidisciplinari, pronte a rispondere alle sfide della tecnologia applicata alla salute e alla società. Visione, concretezza e apertura internazionale sono i tratti qualificanti del corso che – nei due orientamenti in cui è articolato – si propone di offrire le risposte più adeguate e complete a una società in continua evoluzione, coprendone i settori più promettenti del mercato del lavoro. Il ramo elettronico si focalizza su tecnologie avanzate come sistemi embedded, sensori intelligenti, controllo digitale, circuiti e sistemi elettronici. Trova applicazione in settori chiave come: aerospace, sistemi per l’intelligenza artificiale, Industria 4.0 e smart manufacturing, automotive e mobilità intelligente, robotica e sistemi autonomi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale