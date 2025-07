L'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria è in crescita: due classifiche premiano l’ateneo

I risultati della classifica Censis 2025/2026 e dell’indagine Almalaurea (Rapporto 2025) confermano l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria come un Ateneo di riferimento per la qualità della didattica, l’efficacia dei servizi e la centralità dello studente, in un percorso di crescita solido e riconosciuto a livello nazionale.

Nella classifica Censis dedicata agli atenei statali di piccole dimensioni (con meno di 10.000 iscritti), la Mediterranea ha ottenuto risultati in crescita e di assoluto rilievo, distinguendosi per la qualità dei servizi e della didattica.

