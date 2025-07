A rischio i fondi per il superamento dei ghetti di Vibo e Taurianova, Vaiti (Flai Cgil): “Non arretreremo”

Sei milioni di euro di fondi Pnrr destinati al superamento dei ghetti in Calabria potrebbero andare persi. Lo denuncia Caterina Vaiti, Segretaria Generale Flai Cgil Calabria e Nicola Rosi, capo dipartimento Pesca Flai Cgil Calabria, che spiegano che i forti ritardi accumulati posso mandare in cenere il lavoro di anni a tutela di lavoratori troppo spesso sfruttati ed emarginati.

Se i fondi per Rosarno e San Ferdinando, pur uscendo dal Pnrr verranno finanziati dal decreto Caivano Bis, è allarme per i progetti di Taurianova, 3 milioni e mezzo di euro, e Vibo Valentia (due milioni e 400mila euro. Rimane nel Pnrr il progetto di Corigliano-Rossano.

“Siamo molto preoccupati - dice Vaiti - ma non arretreremo di un passo affinché i fondi del Pnrr non si perdano, anzi, vengano spesi fino all’ultimo centesimo per le finalità a cui sono stati destinati e i nostri territori non vengano, ancora una volta, trascurati”.

Una battaglia quella della Flai condivisa dalla Cgil Calabria. L’obiettivo è importante: creare piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi e combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il finanziamento è destinato a costruire o ristrutturare alloggi per i lavoratori del settore agricolo eliminando così le infiltrazioni di gruppi criminali.

“Non staremo a guardare”, afferma Vaiti che rivendica il lavoro fatto dalla Flai per sbloccare un iter che rischiava di terminare con l’annullamento dell’intera operazione di finanziamento.

A livello nazionale sono solo 12 i progetti previsti attualmente e manca quel pezzo di Calabria che necessità di interventi mirati, anche in termini di prevenzione, affinché il lavoro sia sempre più dignitoso.