Reggio Calabria, all'Eremo al via i “sette sabati” in onore della Patrona

Disco verde, oggi, al primo dei sette sabati in onore della Madonna della Consolazione che preludono alle popolari festività settembrine. Già, giovedì, i primi eventi sotto lo slogan “Santa Maria Regina degli Angeli e porta del cielo”. Infatti, alle 20, è stata inaugurata a cura dei portatori, presieduti da Gaetano Surace, la mostra dal titolo “La Vara e i suoi particolari” con il relativo documentario. Ieri, invece, come ogni settimana alle 18 il Rosario e il cammino per l’indulgenza comunitaria “Piccolo ufficio della Madonna”. Alle 19 c’è stata la Santa Messa con offerta dell’olio e l’accensione delle lampade votive. Oggi (l’ultimo sabato in calendario sarà il 13 settembre) alle 6 il Rosario, alle 6,30 l’offerta dei fiori e la Messa quindi una serie di celebrazioni che si concluderanno alle 19,30 con i portatori che offriranno il cero votivo e faranno un omaggio floreale alla Patrona della città ricorrendo il 25° anniversario della loro fondazione.

