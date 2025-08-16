A Roccella Jonica il "Tuffo più lungo del mondo", record quest'anno: toccati 4,850 km VIDEO

Oltre a confermarsi al primo posto, a Roccella Jonica, una delle più note cittadine turistiche della Calabria, il record, già dai guinness dei primati, del “Tuffo più lungo del mondo” è stato addirittura migliorato. Dopo, infatti, i 4 chilometri e 700 metri raggiunti l’anno scorso, quest’anno sono stati toccati 4 chilometri e 850 metri. A migliorare il record è stato un vero e proprio esercito di bagnanti che si sono ritrovati e poi, al via degli organizzatori della mega manifestazione, buttati in acqua con perfetto sincronismo. Una lunghissima scia umana, questa, che ha interessato, da nord a sud della cittadina, gran parte della costa roccellese. Uno spettacolo unico nel suo genere e un colpo d’occhio incredibile, con migliaia di bagnanti di ogni età lungo la battigia pronti ad entrare in acqua e, quindi, pronti a migliorare il record.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Roccella in collaborazione, in particolare, con la Guardia Costiera e la società “Porto delle Grazie”. “Un risultato straordinario, fantastico, unico, che contribuisce in maniera consistente a promuovere ancora di più, soprattutto sul piano turistico, l’immagine di Roccella Jonica”, hanno dichiarato il presidente del Consiglio comunale roccellese, Domenico Cartolano e il consigliere comunale con delega allo Sport, Fausto Certomà.