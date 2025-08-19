Cucciolo smarrito salvato da due poliziotti a Gioia Tauro

Momenti di paura lungo una strada provinciale di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove un cucciolo impaurito e disorientato stava attraversando la carreggiata con il rischio concreto di essere investito.

A notarlo sono stati Paolo e Vittorio, agenti del commissariato di Gioia Tauro, che in quel momento transitavano con la volante. Colpiti dalla scena, i poliziotti non hanno esitato a fermarsi per mettere in salvo l’animale, offrendogli protezione e carezze.

Il piccolo è stato successivamente affidato alle cure di un veterinario, che si occuperà di garantirgli assistenza e sicurezza.

Un gesto che testimonia ancora una volta l’attenzione e la sensibilità delle forze dell’ordine anche nei confronti degli amici a quattro zampe.