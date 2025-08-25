Madonna di Polsi: quest'anno no al pellegrinaggio dopo 400 anni

La Curia di Locri, inoltre, rende noto ai fedeli il r invio della presenza nella Locride e in Aspromonte del cardinale Matteo Zuppi , presidente della Cei, che aveva accolto l’appello dei fedeli a partecipare a Locri alla novena in onore di Maria della Montagna, e per una rapida visita al Santuario.

Il dado è tratto. Come conferma una lunga nota della Curia vescovile di Locri, diretta da monsignor Francesco Oliva, e dal rettore del Santuario mariano nel cuore dell’Aspromonte Ionico in territorio del comune di San Luca, le celebrazioni in onore della 'Madre di tutte le Madri, Maria di Polsi, Regina e simbolo di Umiltà e Intercessione', non avranno luogo.

«Con pari rispetto e rammarico, tuttavia, il Cda (del Santuario Mariano, ndr.) informa che - a fronte delle numerose criticità emerse nelle ultime settimane - è stato necessario concordare il rinvio della visita del Cardinale e sospendere le celebrazioni estive previste a Polsi, comprese la Novena e le feste del 2 e del 14 settembre. Il Cda evidenzia che le tali difficoltà sono legate a lavori di restauro e valorizzazione della chiesa del Santuario, che resterà chiusa ancora per alcuni mesi, alla percorribilità della strada di accesso, compromessa da una frana invernale. Nonostante l’impegno della Regione Calabria, i lavori di messa in sicurezza sono iniziati solo di recente».

Il Cda del santuario ha inoltre riferito a Zuppi delle varie alternative alla processione discusse. In un primo momento, infatti, si era ipotizzata la celebrazione dell’Eucaristia solenne a San Luca, nello stadio comunale, soluzione si è rivelata impraticabile per motivi di sicurezza e agibilità della struttura. Si era poi pensato di svolgere la novena dal 24 agosto al primo settembre nella chiesa parrocchiale di San Luca, con la tradizionale veglia nella notte tra l’1 e il 2 settembre e la celebrazione solenne a Locri.