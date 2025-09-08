Rizziconi ricorda l’eccidio dei nazisti del 6 settembre 1943: diciassette civili uccisi, oltre cinquanta feriti

Diciassette civili uccisi, oltre cinquanta feriti. È il bilancio dell’eccidio compiuto dai nazisti in ritirata il 6 settembre 1943, l’unico massacro di civili avvenuto in Calabria durante la Seconda guerra mondiale. Ottantuno anni dopo, la comunità di Rizziconi si è ritrovata davanti alla stele di Piazza Caduti per onorare quelle vittime.

La cerimonia, promossa dall’ANPI Comitato Provinciale di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione del sindaco, di cittadini e associazioni. Elisabetta Tripodi, presidente del comitato provinciale ANPI, ha ricordato «l’urgenza di custodire la memoria in questo momento storico, perché la democrazia non è mai definitivamente acquisita».

Nel corso dell’iniziativa, l’ANPI ha deposto un cuscino di fiori in omaggio alle vittime. Ma il gesto più toccante è stato quello del signor Gino Ferri, anziano cittadino che da anni, in silenzio, torna sul luogo della strage: anche ieri ha portato un mazzo di fiori di campo nei colori del tricolore, trasformando la natura in una bandiera deposta davanti alla stele.