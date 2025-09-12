Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Reggio Calabria si prepara ad abbracciare con affetto la sua Santa Patrona

Reggio Calabria si prepara ad abbracciare con affetto la sua Santa Patrona

Tutto pronto alla Basilica dell’Eremo per la veglia della vigilia prima della grande processione che accompagnerà la Madonna della Consolazione fino in Cattedrale

Si celebra oggi l’ultimo venerdì del “settenario” in onore della Madonna della Consolazione, che precede il settimo sabato in cui è prevista l’annuale discesa del Sacro Quadro al Duomo. Domani cominciano, quindi, le festività mariane che si concluderanno la domenica successiva al 21 novembre con il ritorno della Vara all’Eremo sempre tra due ali di folla plaudente. Non v’è alcun dubbio: il popolo reggino avverte una grande venerazione per la Salvatrice.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province