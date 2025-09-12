Reggio Calabria si prepara ad abbracciare con affetto la sua Santa Patrona

Si celebra oggi l’ultimo venerdì del “settenario” in onore della Madonna della Consolazione, che precede il settimo sabato in cui è prevista l’annuale discesa del Sacro Quadro al Duomo. Domani cominciano, quindi, le festività mariane che si concluderanno la domenica successiva al 21 novembre con il ritorno della Vara all’Eremo sempre tra due ali di folla plaudente. Non v’è alcun dubbio: il popolo reggino avverte una grande venerazione per la Salvatrice.

