Reggio Calabria capitale mondiale del gelato, vincono due fratelli siciliani su 34 gelatieri da tutto il mondo

Oltre 100.000 presenze hanno consacrato la quarta edizione di Scirubetta come uno degli eventi più attesi dell’anno in Calabria. Reggio Calabria capitale mondiale del gelato. Organizzato da Conpait con il prezioso supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la partnership strategica con Arsac e la partecipazione attiva di Confartigianato Nazionale, il festival ha trasformato il lungomare reggino in un villaggio del gusto e della cultura.

Gelato, Arte e Cultura: Un villaggio da vivere

Scirubetta 2025 ha ospitato gelatieri da tutta Italia e da sette paesi nel Mondo, dagli Usa alla Tunisia, Ungheria e Giappone con creazioni originali e sorprendenti. Pizza artigianale, birre locali, cocktail al bergamotto, spettacoli per bambini e performance artistiche. Talk e incontri con ospiti di rilievo come Giorgio Zanatta, Pino Scaringella e Gianni Clapis dell’associazione Cattivi Maestri

Risonanza nazionale ed internazionale.

L’evento ha attirato l’attenzione di giornalisti di settore, tra cui il celebre Edoardo Raspelli tra i critici enogastronomici più famosi d'Italia, che sono stati ospiti graditissimi del festival. Da Luciano Pignataro a Bruno Gambacorta, da Fabrizio Carrera a Giulia Mancini, Giusy Ferraina e tanti altri, comprese le troupe di Studio Aperto Italia1 Mediaset, La7 ed i passaggi nazionali su Radio Capital. Finanche due dirette con una radio di New York (WGBB) ed una dell'Australia (Radio Italia 1).