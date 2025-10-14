Sistema Porti italiani da semplificare. E Gioia Tauro è sempre da difendere

Il sistema dei porti italiani è stato al centro di un incontro seminariale, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, promosso dal dipartimento Digies e da Federmanager, che ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali e imprese per avviare uno studio preliminare per misurarne la competitività e proporre azioni concrete per il rafforzamento del sistema portuale nazionale.

L’iniziativa, organizzata dal prof. Domenico Marino e dal prof. Corrado Savasta, ha posto al centro il ruolo dei porti come motori di sviluppo per il Mezzogiorno e per l’intero Paese, con particolare attenzione alle sfide della transizione digitale e green, all’innovazione tecnologica, alla governance e agli investimenti necessari a migliorare la competitività internazionale.

