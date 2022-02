Gallo operato d'urgenza dopo il malore al funerale della madre, la Reggina: “Condizioni gravi”

Attraverso i canali ufficiali del club il direttore generale della Reggina, Vincenzo Iiriti, ha comunicato le condizioni del presidente Luca Gallo, 51 anni, vittima ieri di un grave malore, mentre partecipava ieri a Roma ai funerali della madre ed è adesso ricoverato in condizioni gravi in una casa di cura della capitale specializzata in patologie cardiologiche. “Il presidente ha avuto un problema cardiaco, attualmente si trova in una clinica a Roma, le condizioni sono piuttosto gravi e preoccupanti. Dobbiamo aspettare qualche giorno, rispetto a ieri le condizioni per fortuna sono stabili, dobbiamo cercare di essere fiduciosi stringendoci attorno al nostro presidente. La situazione rimane preoccupanti, è sotto osservazione, seguito e monitorato costantemente dai medici. Siamo fiduciosi, nella speranza che con pazienza le cose possano risolversi”.

Il club, in un'altra nota, sottolinea che Gallo “è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza. Attualmente le condizioni del Presidente sono stabili, ma il quadro clinico resta preoccupante. La prognosi è riservata”.

© Riproduzione riservata