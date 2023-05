Reggina (tradita da Cionek) ko a Frosinone. I ciociari promossi in Serie A

Frosinone- Reggina 3-1

Marcatori: 31’ pt Borrelli (F), 42’ pt (rig.) Insigne (F), 6’st Hernani (R), 12’ st Caso (F).

Frosinone (4-3-3): Turati 6; Sampirisi 6, Lucioni 6, Ravanelli 6, Cotali 6,5 (1’ st Frabotta); Gelli 6, Mazzitelli 6,5 (36’st Rohden s.v.), Boloca 6,5; Insigne 6,5 (27’st Baez 6), Borrelli 6,5 (38’st Moro s.v), Caso 6,5 (27’st Garritano 6). Allenatore: Fabio Grosso 6,5.

Reggina (3-5-2): Colombi 5; Cionek 3, Camporese 4,5 (1’st Terranova 5,5), Loiacono 4; Bouah 5,5, Majer 5,5 (1’st Hernani 6), Crisetig 5,5, Fabbian 5,5, Di Chiara 4,5 (46’st Liotti s.v.); Canotto 6 (26’st Rivas 5,5), Strelec 4 (26’ st Menez 6). Allenatore: Filippo Inzaghi 5.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna 6.

Note - Ammoniti: Majer (R), Cotali (F), Espulsi: al 41' Cionek (R), all. Inzaghi (R). Calci d'angolo: 2-5. Recupero: 2' pt; 4' st.

La Reggina partecipa, da spettatrice, alla festa promozione del Frosinone che conquista i tre punti della Serie A matematica. Dopo una prima parte d’equilibrio con gli amaranto che sfiorano anche il vantaggio, Borrelli trova la deviazione aerea che sblocca il punteggio. La gara si “chiude” virtualmente al quarantesimo: la stupidaggine di Cionek condanna gli amaranto. Il difensore, a palla lontana, colpisce con una manata Caso: richiamato dal Var, l’arbitro Prontera assegna il rigore ed espelle il giocatore della Reggina. Insigne trasforma il raddoppio. L’inutile e dannoso gesto di Cionek resta inconcepibile ed inaccettabile. Nella ripresa il gol di Hernani illude, ma le speranza di rimonta vengono subite smontate dal terzo gol dei ciociari con Caso che trafigge Colombi sotto le gambe e chiude il match. Grosso si conferma imbattibile contro la Reggina, lui e la sua squadra si possono godere una meritata festa per il ritorno in Serie A. Agli amaranto restano le ferite per una gara che avrebbe potuto essere diversa senza l'assurdo gesto di Cionek, che ha condizionato l’intera partita dei suoi compagni. Inzaghi (espulso) nelle tre gare rimanenti dovrà cercare l’impresa per una difficile qualificazione playoff.

