Bari-Reggina, scelte obbligate per Inzaghi: chi accanto a Strelec?

In una sfida quasi determinante per l’accesso ai playoff la Reggina arriva con poche opzioni e molti indisponibili. Solo 20 i calciatori convocati da Inzaghi. Gli amaranto dovranno cercare di uscire indenni da Bari per alimentare i sogni di “post season” ed arrivare al prossimo match interno con l’Ascoli con la concreta aspirazione di qualificarsi. Inzaghi dovrà rinunciare agli squalificati Cionek, Majer e Menez, agli infortunati Obi (praticamente mai visto in questa stagione) e Cicerelli e non avrà a disposizione nemmeno il giovane Bondo già partito con la Nazionale Under 20 della Francia per i Mondiali di categoria. A centrocampo solo 4 uomini più il “jolly” Liotti.

Il 3-5-2 delle ultime gare sembra il modulo scelto dall’allenatore per affrontare il rush finale. Tra i pali bisognerà capire chi tra Contini (tornato titolare contro il Como) e Colombi indosserà i “guantoni” da titolare con il primo che appare in vantaggio. Nella linea arretrata sembra scontata la conferma del terzetto composto da Loiacono, Camporese e Gagliolo, con l’ex Terranova possibile alternativa. Il centrocampo, a conti fatti, non ha alternative o incertezze se si considera che i giocatori a disposizione sono contati: sulle fasce è presumibile vedere all’opera Pierozzi a destra e Di Chiara a sinistra, mentre Bouah e Liotti potranno essere utili opzioni da sfruttare a gara in corso, soprattutto quando i ritmi del match potrebbero richiedere forze fresche e spinta offensiva.

Crisetig vertice basso, Fabbian ed Hernani interni di centrocampo. Dopo la doppietta rifilata al Como, è scontata la maglia da titolare in attacco per Strelec, più dubbi, invece, ci sono per il compagno di reparto: Rivas e Canotto si contendono un posto, sembra favorito il giocatore honduregno.

L’avversario. Nel Bari, non verrà rischiato Maiello mentre gli altri due ex della partita, Bellomo e Folorunsho potrebbero partire dalla panchina. In attacco più Esposito che Ceter per affiancare il bomber Cheddira.

L’arbitro. Dirigerà Minelli di Varese: con lui la Reggina non ha mai vinto o meglio ha sempre perso.

