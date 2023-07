Reggina, il 18 luglio al via l'attività sportiva

Il 18 luglio prenderà il via l'attività sportiva della Reggina. A renderlo noto è lo stesso club calabrese, ancora alle prese con i ricorsi a seguito dell’esclusione dal campionato di Serie B sancita nei giorni scorsi dal consiglio federale. "Tutti i tesserati - scrive il club amaranto in una nota - sono stati convocati per l’inizio del ritiro presso il centro sportivo Sant'Agata per avviare le visite mediche e far partire la stagione 2023/2024. Sia il raduno che il ritiro, fino a diversa comunicazione, si svolgeranno a porte chiuse".