La nuova Reggina: amaranto pronti a calare un pokerissimo di nomi per mister Trocini

Decisa accelerata per la nuova Reggina sul fronte nuovi arrivi. La dirigenza della Lfa Reggio Calabria è vicinissima a chiudere cinque colpi. Si attende solo l'annuncio per Francesco Cosenza e Antonino Barillà. Entrambi sono calciatori reggini , cresciuti al centro sportivo Sant'Agata e sono ad un passo dall'abbracciare il progetto della nuova società.

Alla lista è pronto ad aggiungersi anche Alessandro Provazza, altro prodotto del settore giovanile della Reggina. L'esterno offensivo, classe 2003, nell'ultima stagione ha giocato nella Vis Pesaro in Serie C. Vicini alla definizione anche altri due affari: il difensore centrale Andrea Ingegneri (per lui lunga esperienza in Serie C con qualche apparizione in B) e Gabriel Bianco (attaccante esterno mancino) che lo scorso anno era alla Pro Sesto, sempre in Serie C.