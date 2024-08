Olimpiade di Parigi, domani è il giorno del reggino Massimo Spinella

Scocca l'ora del reggino Massimo Spinella. Domani mattina gareggerà nella specialità ‘pistola automatica 25 metri’. Il tiratore calabrese è nato a Reggio, dove tutt’ora vive, l'8 agosto 1999; tesserato con le Fiamme gialle, si allena con Paolo Basile da sempre nella sezione reggina di tiro a segno nazionale di via Padre Catanoso.

Diplomato presso il Liceo Volta di Reggio Calabria, studia per conseguire la laurea in Scienze Motorie per avvicinare i giovani allo sport. Lo scorso 12 luglio, nel Salone d'Onore del Coni, l'esordiente Massimo Spinella è stato presentato alle autorità unitamente alla squadra italiana di tiro a segno, alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, Luca Pancalli, presidente del Cip, Luciano Rossi, presidente della federazione internazionale e Costantino Vespasiano, numero uno dell'Uits.