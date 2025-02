Italbasket pronta alla gara di Reggio, grande entusiasmo in vista del match di domenica con l'Ungheria

A fare gli onori di casa il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà il quale, complimentandosi per il successo di Istanbul, ha dichiarato: "Il grande basket italiano ed europeo hanno segnato la nostra storia sportiva, e noi siamo figli di quel periodo. Oggi vogliamo riproporre quel sogno con la consapevolezza che può tornare a essere realtà. L’attesa per il ritorno della Nazionale nella nostra città è stata straordinaria: i social sono pieni di immagini del PalaCalafiore, dell’arrivo della squadra in aeroporto, del pullman davanti all’Hotel - ha continuato Falcomatà - Questo dimostra, ancora una volta, l’amore e la passione che Reggio ha per la pallacanestro".

Il sindaco ha anche comunicato che l’Italia, dopo ben venti anni di assenza da Reggio, tornerà a giocare in un PalaCalafiore completamente rinnovato e riqualificato, grazie a un intervento da circa due milioni di euro, che ha reso l’impianto un fiore all’occhiello dello sport nazionale. Traguardo raggiunto grazie ad un lavoro di squadra portato avanti dall'Amministrazione comunale, con l’ingegnere Eleonora Megale, che ha seguito i lavori fin dall’inizio, l'assessore Carmelo Romeo ed il delegato Gianni Latella, che hanno profuso il loro impegno nel restyling della struttura. "Reggio Calabria ha sempre vissuto di pallacanestro e oggi dimostra ancora una volta di essere una grande capitale del basket", ha sottolineato il primo cittadino.

L’evento non si limiterà alla partita: per l’occasione, la città ha organizzato una serie di iniziative ed eventi collaterali per coinvolgere appassionati di ogni età.

Tra queste, una "palleggiata" lungo Corso Garibaldi, un torneo di minibasket, incontri con coach e preparatori atletici, spettacoli di freestyle e la realizzazione di un murale dedicato; tutte iniziative dislocate in vari luoghi e percorsi della città.

"Abbiamo voluto che la presenza della Nazionale fosse un’opportunità di aggregazione per tutta la comunità, perché lo sport è identità, inclusione e orgoglio", ha aggiunto il Sindaco. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Master Group Sport e alla Federazione Italiana Pallacanestro per aver scelto nuovamente Reggio Calabria come sede di un evento così prestigioso.

Alla fine dell'incontro istituzionale una folla gioiosa di bambini e relative famiglie, dopo il percorso della “palleggiata” dalla Villa Comunale fino a Piazza Italia, ha accolto in modo colorato a caloroso i beniamini della Nazionale ed i rappresentanti istituzionali.