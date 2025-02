Grande Reggina: 3-0 all'Enna. Il Siracusa cade ad Acireale e adesso è a soli tre punti

Reggio Calabria - Contava solo vincere per la Reggina contro l’Enna e possibilmente recuperare qualche punto al Siracusa. Missione compiuta per gli amaranto che superano 3-0 l’Enna e dimezzano il distacco dai siciliani, sconfitti ad Acireale. Adesso la vetta della classifica è distante tre punti a nove gare dal termine. Nella sfida del Granillo la prova dei padroni di casa non è stata eccezionale. Tuttavia, la forza della squadra di Trocini ha permesso di capitalizzare al massimo la superiorità tecnica e piegare un avversario che ha messo in mostra una buona organizzazione di gioco. La differenza l’ha fatta l’efficacia in fase offensiva. La Reggina ha piazzato i gol che sono valsi il successo nei momenti chiave della gara e poi ha controllato con autorevolezza la sfida. Un epilogo che dimostra ancora una volta quanto, anche a velocità contenuta rispetto al massimo potenziale, quella amaranto sia una squadra forte per la categoria.

A sbloccare il punteggioci ha pensato Porcino, attorno al quarto d’ora di gioco. Bravo il centrocampista a inserirsi in area e a ricevere un cross da destra di Giuliodori. Perfetto lo stacco di testa del calciatore, con palla che si è insaccata vicino al palo più lontano. Trovato il vantaggio, si è quasi avuta l’impressione che la Reggina non abbia voluto premere sull’acceleratore per attendere il momento giusto. Quando lo ha fatto, sul finale della prima frazione, ha trovato anche il raddoppio. La firma è quella di Laaribi, con un destro dalla lunga distanza che superato il portiere avversario con una traiettoria beffarda. Il secondo tempo si è rivelato piuttosto avaro di emozioni. Entrambe le squadre sono entrate poco con pericolosità nelle rispettive aree avversarie. Nel finale lo ha però fatto la Reggina che ha trovato il tris con Barranco, bravo a insaccare di testa un traversone da sinistra di Cham. Il tris all’Enna permette alla Reggina di tuffarsi in un finale di stagione destinato ad essere avvincente. Per recuperare tre punti al Siracusa non sarà necessario non sbagliare praticamente mai. L’impresa resta difficile, ma da oggi gli amaranto hanno qualche chance in più.