Reggina brutta, deludente e sfortunata. Sconfitta al debutto col Castrumfavara

Castrumfavara-Reggina 2-1

Marcatori: 10’ Varela, 19’ Girasole, 33’ st Varela rig.

Castrumfavara: Lauritano 6; Ferrante 6,5, Vaccaro 6,5, Lo Duca 6,5; Limblici 6,5, Schembari 6,5 (5’ st Sacco 6,5), Kosovan 7, De Min 6,5; Tripicchio 6 (30’ st Leone s.v.), Varela 7,5 (44’ st Mendes s.v.), Piazza 7 (39’ st Terrini s.v.). All. Infantino 7. A disposizione: Gerlero, Angellotti, Sorce, Frangiamone, Privitera.

Reggina: Lagonigro 6; Palumbo 6 (1’ st Lanzillotta 5.5) , Adejo 6, D. Girasole 6.5, Distratto 6 (11’ st Fomete 5.5); Porcino 6 (37’ Mungo 6), Laaribi 5, Barillà 5 (21’ st Correnti 5); Ragusa 5, Montalto 5.5, Di Grazia 5.5 (31’ st Grillo s.v.). All. Trocini 5. A disposizione: Boschi, R. Girasole, Ferraro, Zenuni.

Arbitro: Alessandro Papagno (Roma 2) 5,5. Assistenti: Enrico Rossetto (Schio) e Davide Carraretto (Treviso).

Note: Ammoniti: Varela, Schembari, Palumbo, Kosovan, Distratto, Lauritano. Angoli: 3-6. Recupero: 2’ e 6’

Brutta e deludente, ma anche sfortunata. Così è stata la Reggina che, da favorita per la vittoria finale, fa il suo esordio in D perdendo in casa del Castrumfavara. Decide una doppietta di Varela, con il momentaneo pareggio del solito Girasole. Non era la prima che si immaginava per una squadra ricca di qualità, ulteriormente rafforzata dopo la promozione sfiorata nello scorso campionato. La formazione amaranto è apparsa irriconoscibile, visibilmente sovrastata sul piano dell’organizzazione di gioco da parte dei padroni di casa. La squadra di Infantino si è fatta valere per intensità, capacità di restare corta e colpire al momento opportuno.