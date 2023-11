Linea Verde domenica tra miti, sapori e tradizioni di Calabria

Il viaggio di Linea Verde prosegue anche questa domenica tra bellezze paesaggistiche e tradizioni enogastronomiche. Livio Beshir e Peppone Calabrese, con la partecipazione di Margherita Granbassi, esploreranno la provincia di Reggio Calabria, con un itinerario che li porterà da una parte costiera sul Tirreno - la famosa “Costa Viola” - a un territorio più interno alla ricerca di eccellenze agricole. A Scilla, presso il borgo dei pescatori di Chianalea, conosceremo miti e storie locali che ancora oggi fanno parte dell’immaginario e della vita quotidiana. Anche a Seminara uno spazio è dedicato alle tradizioni, con le antiche maschere apotropaiche. A Bagnara Calabra conosceremo le dolcezze locali tra cui il vino da uve zibibbo e il rinomato torrone. Visiteremo inoltre Palmi con i suoi panorami mozzafiato e i piatti tipici come la “stroncatura” di Melicuccà. Un’ampia pagina è dedicata alle fasi di raccolta e lavorazione dell’olio di Calabria IGP e ad altre importanti colture come quella del kiwi. Sempre in provincia di Reggio, accompagnati dalla nostra Margherita Granbassi, percorreremo lo spettacolare cammino che costeggia la fiumara Amendolea alla ricerca dell’oro verde di Calabria, il bergamotto. A Mammola, dopo una visita al MUSABA, museo di arte contemporanea, vivremo un gustoso incontro tra la cucina e la storia locale: lo stoccafisso, la ricotta affumicata e il pane “pizzata” di mais fanno ormai parte dell’identità popolare di questa zona.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Carlo Cambi, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Renata Pierangelini Capo progetto Federica Giancola Regia di Ciro D’Aniello