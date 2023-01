Camini, ignoti appiccano fuoco al veliero abbandonato sulla spiaggia

Era approdato il giorno di Capodanno sulla spiaggia di Camini l’ennesimo veliero della speranza con a bordo un nutrito gruppo di migranti soccorsi e portati, via mare, nel vicino porto di Roccella.

Lì l’imbarcazione, nel tratto di costa di Ellera di Camini, a 100 mt dal torrente Burrao, nei pressi di un noto lido, vi è rimasta semi intatta sino alla scorsa notte, non potendo secondo legge essere rimossa.

Secondo alcune testimonianze pare che già ieri notte fossero stati smontati vela e palo, mentre alcune ore fa ignoti le hanno appiccato fuoco, facendola saltare in aria.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Monasterace per spegnere l’incendio.

