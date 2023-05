Elezioni a Locri, volata finale: cinque domande ai tre candidati LE VIDEO INTERVISTE

Elezioni amministrative 2023. In Calabria il comune più importante, sia a livello demografico, sia a livello politico, è Locri (l'unico sopra i 10mila abitanti) in provincia di Reggio Calabria. Terminata anzitempo l'era Calabrese alla guida della città (l'ex sindaco è decaduto dopo essere stato nominato nuovo assessore regionale al Lavoro), il principale centro della Locride (insieme a Siderno) si prepara ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. In campo tre liste e tre candidati a sindaco: tra le particolarità di questa campagna elettorale è che tutti i tre i candidati hanno ricoperto la carica di vicesindaco nelle loro esperienze politico-amministrative al palazzo comunale di Locri. In campo Giuseppe Fontana (sindaco facente funzioni e già vice di Calabrese), Ugo Passafaro e Raffaele Sainato.

Ai tre candidati a sindaco abbiamo formulato cinque quesiti (le risposte potete seguirle integralmente attraverso le video interviste appositamente realizzate)

- Ci sono state molte polemiche sulle modalità del recupero dei crediti derivati dal default del 2017, come intende procedere con l’organo straordinario di liquidazione, come ritiene di dover intervenire una volta alla guida dell’amministrazione? E come intende intervenire sulla situazione economica finanziaria del Comune considerato che si parla del rischio di un secondo dissesto?;

- Altro tema caldo di questa campagna elettorale è la questione del cimitero della città. Dopo le varie vicende che hanno visto coinvolta anche la magistratura oggi si discute del project financing e della convenzione siglata ad aprile che non piace a tutti i cittadini, come intende procedere una volta eletto?;

- L’Amministrazione uscente punta a valorizzare il turismo, soprattutto balneare, che dopo l’approvazione del Piano Spiaggia prevede dei progetti di ampio respiro quali la Città del Mare e la riqualificazione del Lungomare Zaleuco, Lei cosa ne pensa e proseguirebbe in questa direzione?;

- Si parla di un nuovo piano degli insediamenti produttivi, a tal proposito che ne pensa e come intende procedere una volta eletto?;

- Perché gli elettori di Locri dovrebbero votare per Lei?.

