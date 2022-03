Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato pochi secondi dopo le 14 in provincia di Reggio Calabria, a Feroleto della Chiesa. Epicentro ad una profondità di 12 km. E' stato avvertito dalla popolazione in diversi centri del Reggino, ma anche in alcuni del Vibonese e del Catanzarese. Non si segnalano danni a persone o cose

