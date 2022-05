Migranti, la ministra Lamorgese al sindaco di Roccella Jonica: "Massimo sostegno"

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato al Viminale il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, alla presenza del Capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Francesca Ferrandino, e del prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le questioni connesse all’incremento degli sbarchi dei migranti nell’area del porto di Roccella. Sono stati esaminati, in particolare, gli interventi necessari per la gestione degli sbarchi e della prima assistenza da fornire ai migranti. Ne dà notizia un comunicato dell’ufficio stampa del Ministero.

"La titolare del Viminale - è detto nella nota - ha assicurato il massimo sostegno nei confronti dell’Amministrazione di Roccella Jonica e, in generale, degli enti locali della costa jonica reggina interessati dall’intensificazione del flusso di migranti. È stato confermato l’impegno alla realizzazione di un "hot spot" nella struttura già individuata a Roccella, per la quale il Comune ha già redatto la relativa progettazione. È stata altresì condivisa l’esigenza di assicurare il rapido rimborso degli oneri finanziari sostenuti dai Comuni, ed in particolare da quello di Roccella Jonica, per assicurare la primissima accoglienza dei migranti. Il Ministero dell’Interno valuterà, inoltre, la possibilità di svolgere in via diretta una parte dei servizi destinati ai migranti che sbarcano, sollevando dai relativi oneri finanziari gli enti locali interessati. Il Ministro Lamorgese continuerà a seguire con grande attenzione l'evoluzione della situazione». "Il sindaco Zito - conclude il comunicato - ha dato atto del costante impegno fin qui profuso dal Ministero dell’Interno ed ha ringraziato la titolare del Viminale per il fattivo interessamento».

