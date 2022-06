Palmi, su Monte Sant’Elia e Marinella c'è il “sì” in conferenza dei servizi

È arrivato ieri il parere favorevole della conferenza dei servizi in merito «ad ogni atto di autorizzazione, intesa, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione dei lavori di “Interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico in località monte Sant’Elia e Marinella”».

A dare il via libera la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, che ha espresso parere favorevole con prescrizioni di carattere esecutivo; la Regione Calabria- Dipartimento Tutela dell’ambiente Settore Valutazioni ambientali, che ha espresso parere di valutazione di incidenza favorevole con prescrizioni di carattere esecutivo ed accorgimenti tecnici e organizzativi dell’attività di cantiere; l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ha espresso parere di compatibilità, con la prescrizione di aggiornare la progettazione esecutiva mediante la predisposizione di un piano di monitoraggio delle condizioni di stabilità del pendio oggetto di intervento e delle aree poste a monte; la Città Metropolitana di Reggio Calabria-Settore 10 Pianificazione ambiente leggi speciali, che ha espresso parere favorevole; la Regione Calabria-Dipartimento 8 Agricoltura e Forestazione, Difesa del Suolo, che ha espresso nulla osta, con prescrizioni di carattere esecutivo, nei soli riguardi forestali e idrogeologici.

